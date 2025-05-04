Kapaklı Mahallesi’nde Bolluk Aşı Yapıldı

GELENEKSEL BOLLUK AŞI ETKİNLİĞİ

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi’nde geleneksel bolluk aşı etkinliği yapıldı. Gün boyunca süren bu etkinlikte mahalle sakinleri bir araya gelirken, dostluk ve dayanışma duyguları güçlendirildi. Kapaklı Mahallesi Muhtarı Sedat Topal’ın liderliğinde ve mahalle halkının katkılarıyla hazırlanan bolluk aşı, keşkek, yahni ve tatlı katılımcılara sunuldu. Etkinlik, her yaştan bireyin ilgisini çekerken mahallede bayram havası oluşturdu.

MUHTARIN TEŞEKKÜRÜ

Muhtar Sedat Topal, “Bu güzel geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Mahalle halkımızın desteğiyle hazırlanan bolluk aşı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Bu açıklama etkinliğin ne denli önemli olduğu ve toplumsal dayanışmanın teşvik edilmesi açısından büyük bir anlam taşıdığını gösterdi.