Kapaklı Yolunda Kaza, Nisa B. Hayatını Kaybetti

TRAFFİK KAZASINDA AĞIR KAYIP

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kapaklı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki Nisa B. hayatını kaybetti. Kazada, iki kişi de yaralandı. Olay, Kapaklı-Çerkezköy yolunda gece saatlerinde gerçekleşti. A.K. yönetimindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ciddi şekilde zarar gördü ve metrelerce sürüklendi.

ACİL YARDIM EKİBİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan üç kişi yaralı halde ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan durumu kritik olan 16 yaşındaki Nisa B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayla alakalı tahkikat devam ediyor.