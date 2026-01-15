Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı İçin Yenilikçi Düzenleme

Kapalı mekanlarda sigara yasağı geliyor. Sigaradan kaçınmak isteyenlerin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanıyor. Yeni sigara yasaklarının yolda olduğu bildirildi. Yeşilay, 2025 Türkiye Tütün raporunu yayımladı ve bu rapora göre, sigaraya başlangıç yaşı ortalaması 16’ya düştü. Sağlık Bakanlığı, sigara tüketiminin azaltılması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Çalışmanın kapsamı ise yarı açık alanlara uygulanması tasarlanan sigara yasağını içeriyor.

ÜSTÜ AÇILIR KAPANIR ALANLARA DÜZENLEME

Birçok işletmede kış bahçesi ya da üstü açılır kapanır tenteler mevcut. Mevzuatın yasalaşması durumunda bu alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelerin mekanlarını yeniden düzenlemeleri gerekecek.

ESNAF: BÜYÜK ETKİLENİRİZ

Esnaf Çağrı Çelik, mekanlarında tente ve cam bulundurduklarını ve düzenli havalandırma yaptıklarını ifade ederek, düzenlemenin gelmesi halinde işletmelerinin önemli ölçüde etkileneceğini vurguladı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele için bir yol haritası oluşturduğunu ve bu çerçevede kapalı alanlarda sigara kullanımı ile ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenme ile mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirtti ve kapalı alanlarda sigara kullanımıyla ilgili yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa süre içinde Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Sigara kullanımına yönelik çalışmalar hakkında açıklama yapan Kemal Memişoğlu, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” mesajını verdi.

TÜRKİYE’DE SİGARA YASAKLARI

19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı. 2009 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa ile Türkiye, dumansız hava sahasına sahip olan 3. Avrupa ülkesi oldu. 2013 yılında taşıtlarda sigara tüketimi de yasaklandı. 5 Aralık 2019 tarihinde tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi ve 5 Ocak 2020’den itibaren sadece yeni standart paketlerin satışı gerçekleştiriliyor.