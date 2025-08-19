Kapalı Spor Salonu İnşaatı İlerliyor

BAŞİSKELE’DE YENİ SPOR SALONU İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’nde yapımına başlanan kapalı spor salonu inşaatı hızla sürüyor. Toplam 2 bin 128 metrekare büyüklüğünde bir alanda inşa edilecek olan tesis, 869 metrekarelik taban oturumu ve 267 metrekarelik asma kat ile birlikte toplamda bin 136 metrekare kapalı alana sahip olacak. Spor, gençlik ve sağlıklı yaşamı esas alan bu hizmet anlayışıyla inşa edilen spor salonu; basketbol, voleybol ve çeşitli salon sporları için uygun altyapıya sahip olarak bölge halkına uzun yıllar boyunca hizmet verecek.

GENÇLER İÇİN YENİ BİR YAŞAM ALANI SUNULUYOR

Bu yatırım sayesinde Vezirçiftliği Mahallesi’ne yalnızca bir bina değil; gençlerin enerjisini spora yönlendireceği, geleceğe umutla bakabileceği bir yaşam alanı kazandırılacak. Başiskele, gerçekleştirilen yeni projelerle spor ve gençlik açısından önemli bir merkez olmaya devam edecek. Spor salonunun zemin katında 391 metrekarelik spor alanı, 102 kişilik tribün, iki adet soyunma odası, fuaye, büfe, personel odası, antrenör odası, elektrik ve güvenlik kontrol odası, malzeme odası, mekanik odası, rüzgarlık, giriş holü ile kadın, erkek ve engelli WC’leri gibi çeşitli alanlar yer alacak.

ÜST KATTA EK SPOR SALONU VE DAHA FAZLA ALAN

Birinci katta ise 84 metrekarelik ek spor salonu, kadın ve erkek soyunma odaları, depo ve bağlı sirkülasyon alanları bulunacak. Bu tesisin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte gençlerin spor yapma imkanı artacak ve sağlık dolu bir yaşam tarzı teşvik edilecek.