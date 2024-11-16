Kapalıçarşı’da Gizli Lezzet Mekânları

Kapalıçarşı, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olarak tanınıyor. Her gün yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırlıyor. Dört bin dükkânda mücevher, halı, antika ve hediyelik eşya gibi birçok ürün bulunuyor. Bu alan, bir arı kovanı gibi çalışıyor; esnafı, müşteri ve turisti sokaklarda bir araya getiriyor. Bu kalabalığı besleyen 41 mekân var çarşıda. İçinde yalnızca tost ve sandviç yapan büfeler olduğu gibi, ev yemeği ve kebap sunan esnaf lokantaları da bulunuyor. Müşterilerin tercih ettiği pek çok ünlü mekan var, ancak bu kez esnafın gidip tercih ettiği lokantaları, gizli hazineleri keşfetmek istiyoruz.

ESNAF ARASINDAKİ BAĞ

Çarşıdaki bu lokantaların işletmecileri, komşu esnafla yıllar içinde büyük bir aile gibi olmuşlar ve yıl boyunca gelen turistlerle kendilerini bir tutmuyorlar. Fiyat dengesi açısından çarşı esnafının korunması gerektiğini vurguluyorlar. Çarşı esnafı, bu özgün lokantaların sürdürülebilirliği için kiralar ve vergiler konusunda bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiğini savunuyor. Kapalıçarşı’nın kalabalığına adım attığımızda, ellerinde tepsilerle dükkânlara yemek taşıyan garsonlardan birini takip ediyoruz…

BÜFE İŞLETMECİSİNDEN YORUMLAR

Fatih Sivriler (45), Coşkun Büfe’nin sahibi, “Kavurmalı tost iyi gidiyor” diyor. Bu, esnafın tercih ettiği lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Kapalıçarşı’nın canlı atmosferinde, hem alışveriş yapanların hem de esnafın günlük yaşamının önemli bir parçası haline gelen bu lezzet durakları, çarşının kültürel dokusunu oluşturuyor.