Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonu: 40 Gözaltı

İSTANBUL’DA KARA PARA AKLAMA OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, şehirde farklı suçlardan elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla aklandığına dair bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 farklı şirket altında toplam 93 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Bu tespitler ışığında, suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar yoluyla edinilen suç gelirlerinin, yasal bankacılık sistemine entegrasyonunu sağladığı ve kara para akladığı belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin bu yöntemle 9 milyar liralık yasadışı para dolaşımına ulaştığı ortaya çıktı.

KOORDİNELİ OPERASYON SERİSİ

Yürütülen soruşturma neticesinde kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de yer aldığı öğrenildi. Elde edilen bulgular sonrası, şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde geniş kapsamlı operasyona geçildi. Bu operasyonlar neticesinde gözaltı sayısı 40’a ulaştı. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiğine inanılan toplam değeri 125 milyon lira olan 10 araçla birlikte, 4’ü zırhlı olmak üzere toplam 30 araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konuldu. El konulan araçlar, emniyetin hali hazırda sergilediği bir alanda muhafaza ediliyor.