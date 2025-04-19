Kapalıçarşı’da Para Aklama Operasyonu Gerçekleşti

FOREX DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da ‘Forex’ yatırım vaadiyle mağdur edilen kişilere ait paraların Kapalıçarşı’da bir iş yerinde aklandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda söz konusu iş yerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan bu operasyonlarda toplamda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar dolar para akladığı belirlendi ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.

OPERASYON HIZLA DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Forex yatırım’ ve sanal bahis yöntemleriyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik daha önceki aylarda operasyonlar düzenlemişti. Yapılan soruşturmaların ardından, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin topladıkları paraların izini sürmeye başladı. Teknik takip neticesinde şüphelilere bağlı kişilerin kimlikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

T.A. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan suç örgütü, M.D., B.D. ve S.K. isimli şüphelilerin de üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen bir yapı olarak ortaya çıktı. Bu örgütün topladıkları paraları nasıl akladıkları aydınlatıldı. MASAK tarafından yapılan araştırmalarda, şüphelilerin paraları Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım işleri ile ilgili bir şirket üzerinden akladıkları kaydedildi. Bu şirketin 67 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve 1 milyar lira kadar para akladığı tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul merkezli 8 ilde tespit edilen 48 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 36 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçe gibi mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.