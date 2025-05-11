Kapatılan Kripto Para Platformu: eXch!

KAPANAN KRİPTO PARA PLATFORMU

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı, “eXch” adlı kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapattı. Bu platform, kara para aklamaya karşı gereken önlemleri almıyor ve kullanıcılarını tanıma prosedüründen muaf tutuyordu. Heise.de’de yer alan bilgilere göre, bu operasyon çerçevesinde Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıklarla birlikte sekiz terabaytın üzerinde veri ele geçirildi. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 34 milyon avro olarak hesaplandı. Bu, BKA tarihindeki üçüncü en büyük kripto varlık el koyma operasyonu olarak kaydedildi.

KULLANICILARIN KİMLİKLERİ DOĞRULANMADI

2014 yılından beri hem normal internet hem de darknet üzerinden faaliyet gösteren eXch, kullanıcıların kimliklerini doğrulamalarına gerek kalmadan farklı kripto paraları birbirine çevirmelerine imkan tanıyordu. Yetkililer, platformda o tarihten bu yana yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini belirtti. Bu işlemlerin büyük bir kısmının suç gelirlerinin aklanması amacıyla gerçekleştirildiği şüphesi oluştu. Şüpheli operatörler, ticari ölçekte kara para aklama ve internet üzerinden suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle itham ediliyor.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

eXch’in yöneticileri, daha önce 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını duyurmuştu; ancak emniyet güçleri, kapanıştan önce müdahale ederek tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliği ile sürdürülen soruşturmanın devam ettiğini ve ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin mahkeme kararıyla belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, kullanıcılar ve diğer takas hizmetlerinin benzer uygulamalar konusunda dikkatli olmaları ve kara para aklama düzenlemelerine sıkı sıkıya uymaları yönünde uyarıldı.