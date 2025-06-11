Kapı Önünde Kavga, Cinayetle Sonuçlandı

OLAYIN KANLI SONUCU

Burdur’da bir kapı önünde gerçekleşen tartışma, cinayetle sonuçlandı. İki genç kız, tartıştıkları kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay, merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak’taki bir sitede saat 21.00 civarında meydana geldi. 35 yaşındaki kadın, boğazı ve karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı ve sonrasında hayatını kaybetti. Olayın ardından iki şüpheli hızla yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Seray Ö., arkadaşı Tülay A. ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.’nin evine gitti. Seray Ö., site önünde beklerken Tülay A. apartmanın 1. katına çıkarak Adnan B.’nin eşi Özge Bedir ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Tülay A. Özge Bedir’i bıçaklayarak ağır yaraladı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA

İki şüpheli olay yerinden kaçtı. Ancak komşuların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler kapıyı açtığında Özge Bedir’in evin koridorunda kanlar içinde yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, Özge Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kısa süre içinde Tülay A. ve Seray Ö.’yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak’ta yakaladı.

Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından her iki genç kız gözaltına alındı. Özge Bedir’in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

AİLENİN YAS İÇİNDEKİ DURUMU

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.’nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir’in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir’in 2 aylık ve 5 yaşında iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.