Kapıkule’de 114 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

TANKERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tankerde gerçekleştirilen aramada 114 kilo uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

TARAMA VE RİSK ANALİZİ YAPILDI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile NARKOKİM ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na boş olarak gelen ve tehlikeli kimyasal madde taşıyan tanker üzerinde araştırma ve risk analizi gerçekleştirdi. Araç, x-ray taramasına yönlendirildi ve ekipler, tanker aracının Türkiye’ye giriş yönüne park edildiğini, Kapalı Devre Kamera Sistemleri aracılığıyla tespit etti.

ŞÜPHELİ ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekiplerin izlemeyi bıraktığını düşünen sürücü, 5 gün sonra geri döndüğünde araç x-ray taramasına alındı. Yapılan incelemede, araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi ve tabanında kimyasal madde kalıntıları olduğu belirlendi. Korucu elbiseleri giyen ekipler, tankerinin arka bölümünde yaptıkları aramada 114 kilo uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan tanker şoförü, gerekli işlemlerinin ardından mahkemede tutuklandı.