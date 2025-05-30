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Kapıkule’de 12 Bin 370 Sikke

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER

Kapıkule Sınır Kapısı’nda yapılan bir operasyonda, bir tırdan tarihi eser mahiyetinde 12 bin 370 sikke ile 400 adet takı ve obje ele geçirildi. Sürücü, olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

OPERASYON DETAYLARI

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polonya’ya gitmek amacıyla Konya’dan yola çıkan tırı Kapıkule Sınır Kapısı’nda durdurdu. Tırın kupası üzerinde gerçekleştirilen arama sonucunda, tarihi eser niteliği taşıyan eserler tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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