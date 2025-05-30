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Kapıkule’de 12 Bin 770 Eser

EDİRNE’DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Polonya’ya giden bir TIR’da 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya’dan Polonya’ya giden TIR’ı çıkış yapmadan önce detaylı bir şekilde inceledi.

TÜM ESERLERİN SIKINTILI DURUMU

Yapılan aramada, TIR’ın arka bölümünde farklı boyut ve ebatlarda toplam 12 bin 370 sikke ile birlikte 400 adet çeşitli takı ve obje bulundu. Bu eserlerin, yurt dışına kaçırılmak istendiği anlaşıldı. Olayla ilgili olarak TIR sürücüsü gözaltına alındı ve polisin incelemesi devam ediyor.

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