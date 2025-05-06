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Kapıkule’de 233 Kilo Esrar Bulundu

ESRAR OPERASYONU

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünde, narkotik köpeği ‘Turbo’ ile yapılan detaylı aramada toplam 233 kilo 988 gram esrar bulundu. Sürücü, olay sonrası tutuklandı.

ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜLERİN TESPİTİ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmakta olan yolcu otobüsünü araç altı gözetim sistemiyle inceledi. Yapılan kontrolde şüpheli görüntüler tespit edilince, otobüs X-ray taramasına yönlendirildi. Tarama sonucunda yoğunluk görüldü ve narkotik köpeği Turbo devreye girdi.

GİZLENEN UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmında gizlenmiş olarak toplam 200 vakumlu paket bulundu. Bu paketler içinde 233 kilo 988 gram esrar yer alıyordu. Gözaltına alınan otobüs şoförü, gerekli işlemlerin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

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