Kapıkule’de 26 Kilo Skunk Ele Geçirildi

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDESİ

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda toplam 26 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Gümrük Kaçak İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla Bulgar plakalı bir araçta yapılan aramada toplam 42 paket skunk maddesi bulundu. Araçta bulunan yabancı uyruklu I.S.P. isimli şüpheli gözaltına alınarak, “Uluslararası uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.