Kapıkule’de 351,620 Euro Yakalandı

GİZLENEN PARALAR YAKALANDI

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo gümrüğünde bir tıra gizlenmiş ve beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro, dedektör köpeğin katkısıyla ele geçirildi. Kapitan Andreevo Polis Karakolu Gümrük Dairesi müfettişleri, özel eğitimli Adel isimli köpekle birlikte x-ray taraması sırasında bir kamyonun sürücü bölümünde beyan edilmemiş paraları tespit etti.

TIRIN KONTROLÜ VE İNCELEME

Alınan bilgiye göre, tır Danimarka’dan yola çıkarak Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün’e gitmekteydi. Kontrol noktasına ulaşan tırda, sürücü mahallinde anormal yoğunluklar tespit edilince detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı. Denetim sırasında, euro banknotlarındaki özel boyaları koklaması için eğitilen gümrük köpeği Adele de görev aldı. Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında saklanan paraların yerini gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan araştırmalarda, burada bulunan toplam 351 bin 620 euroyun beyan edilmediği ortaya çıktı. Yakalanan paralara el konulurken, olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı – Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü’nden bir müfettiş tarafından soruşturma başlatıldı.