Kapıkule’de Araçta 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

BAKIMDAN DÜŞEN GÖZALTI

Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şüpheli bir otomobilde gerçekleştirilen aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 12 kilo 180 gram esrar maddesi bulundu. Bulgaristan vatandaşlığına sahip iki kişi, bu maddeyi otomobilin akaryakıt deposuna saklayarak ülkeye sokmaya çalışıyordu. Ancak, komşu ülke Bulgaristan’ın gümrük memurlarının dikkati sayesinde, bu yasadışı girişim engellendi.

İNSANLARIN DİKKATİ

Bulgaristan’dan Türkiye’ye seyahat eden otomobil, gümrük görevlileri tarafından durduruldu. Yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı bu araç, X-ray cihazına yönlendirildiğinde yakıt deposunda yoğunluk tespit edildi. Gümrük memurları, akaryakıt tankını kontrol ederken, sondajı sökerek içerisinde toplam 44 vakumlu poşet ambalajın bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde, bu poşetlerden 12 kilo 180 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.