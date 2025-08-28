Kapıkule’de Kaçak Elektronik Eşya Ele Geçirildi

KAPIKULE’DE YAPILAN OPERASYONLARLA KAÇAK ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Edirne ilinden Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında, yurda kaçak sokulmak istenen milyonlarca lira değerindeki çeşitli elektronik eşyalar ele geçiriliyor. Bu operasyonların sonucunda bir kişi tutuklanıyor. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında düzenledikleri üç ayrı kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş yapan bir TIR, şüpheli görülerek ‘kırmızı hatta’ aranmaya alındı. Ekipler, yapılan aramada, tırın dorsesinde faturasız ve belgesiz olarak taşıdığı 228 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayar, 150 barkod yazıcı, 150 barkod okuyucu, 20 wifi modülü, 4 kameralı güvenlik sistemi, 245 şarj adaptörü, 7 telsiz ve diğer çeşitli eşyaları ele geçirdi.

Başka bir TIR ise Kapıkule’ye boş olarak gelmesi üzerine şüphe duyularak aranmaya alındı. Bu araçta yapılan incelemelerde, motor kısmında 500 akıllı cep telefonu, 470 cep telefonu kılıfı ve 240 elektronik sigara bulundu.

HAMZABEYLİ’DE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda girmek isteyen bir TIR, X-Ray taramasına tabi tutuldu. Kapalı Devre Televizyon Sistemi tarafından izlenen TIR’ı kullanan şoförün tedirgin davranışları, ekipleri harekete geçirdi. Araçta yapılan aramada, ülkeye girişi yasak olan 19 bin 980 elektronik sigara ve 140 oto parçası tespit edildi.

Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan üç araç sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.