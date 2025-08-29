Kapıkule’de Kalp Krizi, Gecikmeli Müdahale

KALP KRİZİ GEÇİREN GURBETÇİ HAYATA VEDA ETTİ

Edirne’de Kapıkule ile Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede kalp krizi geçiren gurbetçi Türk vatandaşı Şemsettin Tan, hayatını kaybetti. Olay, Bulgar makamlarının bürokratik engeli nedeniyle Türk ambulansının bölgeye girmesine izin verilmemesi sonucu meydana geldi. İddiaya göre, Türk ambulansı gerekli izin için yaklaşık 20 dakika boyunca bekletildi ve onay verilmedi.

BULGAR AMBULANSI OLAY YERİNDE

Geç gelen müdahale üzerine olay yerine ulaşan Bulgar ambulansı, Şemsettin Tan’ı Svilengrad Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gurbetçi Tan, kurtarılamadı. Bu durum, Bulgaristan’ın acil sağlık hizmetlerinde yaşanan bürokratik sorunların insanların hayatını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili gurbetçiler, yaşanan bürokratik engellere karşı büyük bir tepki gösterdi.