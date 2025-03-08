Kapıkule’de Tır Sürücüleri İftarını Açıyor

Edirne’deki Tır Sürücüleri İftarlarını Kapıkule’de Açıyor

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’nda park halinde bekleyen yüzlerce tır sürücüsü, ailelerinden uzakta dorse dolaplarında yemeklerini hazırlayıp iftarlarını açıyor. Türkiye’nin Balkan ülkelerine açılan bu sınır kapısında, günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen sürücüler, oruçlarını tır parklarında açmak zorunda kalabiliyor. Avrupa’ya yüklerini teslim etmek amacıyla yola çıkan tırların sürücüleri, iftar vaktinin yaklaşmasıyla alışveriş yaptıkları ürünlerden dorse dolaplarında yemek pişiriyorlar. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte, sürücüler iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tır Sürücüleri Ramazan Zorluklarına Rağmen Birlikte Olmanın Keyfini Yaşıyor

Eskişehir’den Almanya’nın Dortmund şehrine yükünü teslim etmek için Kapıkule’de iftar yapan tır sürücüsü Beytullah Yayda, “Ramazan ayında yolda sıkıntı, zorlukları haliyle var ama niyeti olduktan sonra çözümler de ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımızla buluşup birbirimize yardımcı oluyoruz. Bir arada olduğumuz zaman her şey iyi oluyor. Araçlarımızda dolaplarımıza yerleştirdiğimiz yemeklerle iftar yapabiliyoruz. Eşlerimiz de destek çıkarak süreçte yardımcı oluyorlar. Çocuklarımızın rızkı için yollardayız, Ramazan aylarında da” şeklinde konuştu.

Yemek Yapmanın ve Beraber Olmanın Faydaları

Düzce’den Hollanda’ya fındık götüren tır sürücüsü Burak Kayatunç, “Yemek yapmak için kaç kişi iseniz, o kadar güzel yemek çıkıyor. Bu çok hoş bir şey. Abilerimizden ve kardeşlerimizden tecrübeler kazanarak harika yemekler yiyoruz. Herkesin dile getirdiği gibi, bir restorana gittiğinizde orada tır şoförü varsa, yemeklerin tadı bir başka oluyor. Bizim yaptığımız yemeklerle gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ramazan’da yemek yapmanın ve arkadaşlarla beraber yemek yemenin keyfi de çok farklı” ifadelerini kullandı.

EDİRNE