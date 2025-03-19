Kapıkule’de Tırda 44 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırda gerçekleştirilen arama sonucunda 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde bulundu. Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheler doğrultusunda ülkeye giriş yapan bir tırda arama yaptı.

TIR SÜRÜCÜSÜNDE ŞÜPHELİ DAVRANIŞ

Tır sürücüsünün davranışları ekibin dikkatini çekti. Yapılan üst araması ile birlikte, dedektör köpek Jeff’in de katıldığı detaylı inceleme gerçekleştirildi. Tırın iç kısmında, sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabında uyuşturucu madde bulunarak toplamda 44 kilo 306 gram ele geçirildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.