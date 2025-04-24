Kapıkule’de Tırda 524 Bin Euro

TIRDA ELE GEÇİRİLEN PARA

Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı’na yaklaşan bir tırda, Bulgaristan sınırındaki son kontrol noktasında yapılan aramada, sürücü yatağının altında gizlenmiş 524 bin 940 euro bulundu. Bulgaristan Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda görevli gümrük memurları, ülkeden çıkış yapan bu kamyonda gerçekleştirdikleri incelemede, yıl içerisinde rekor sayıda beyan edilmemiş para ele geçirdi.

Tır sürücüsünün Türk vatandaşı olduğu, taşınan malların Almanya’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Afganistan’a sevkine dair belgeler sunduğu ifade edildi. Kamyon, çıkış yapmak üzereyken gümrük memurları tarafından kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu. X-ray cihazı da kullanılarak yapılan kontrollerde sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edildi.

FİZİKİ KONTROLDE BULGULAR

Sonrasında gerçekleştirilen fiziki kontrol ile şoför mahallinin dinlenme yatağının şiltesinde ve her iki koltuğun arkasındaki döşemenin altında euro banknotları bulundu. Toplamda 524 bin 940 euro tutarındaki paranın beyan edilmediği belirlendi. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı – Svilengrad Bölge Müdürlüğü denetiminde, Burgaz Gümrük Müdürlüğünden görevli bir soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından yargılama süreci başlatıldı.