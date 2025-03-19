Kapıkule’de Tırda Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda, bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Bulgaristan’a açılan Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ülkeye giriş yapan bir tırda kapsamlı bir arama başlatıyor.

TIRDAKİ ARAMA DETAYLARI

Tır sürücüsünün davranışlarının olağandışı olması üzerine, ekipler üst araması yapıyor. Yapılan detaylı aramada, dedektör köpek Jeff de görev alıyor. Sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabının içi inceleniyor. Bu işlem sonucu toplamda 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Gözaltına alınan tır sürücüsü, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.