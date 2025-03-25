Kapıkule’de Tırlardaki Gizli Bölmelerde Para Bulundu

TIRLARDA BULUNAN GİZLİ PARALAR

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru ilerleyen üç tırın gizli bölmelerinde yaklaşık 10 milyon TL değerinde euro ve sterlinin beyan edilmemesi büyük bir soruna yol açtı. Kaptan Andreevo Sınır Kapısındaki gümrük memurları, üç farklı tırda yaptıkları incelemeler sonucunda beyan edilmeyen 229 bin 980 avro ve 20 bin sterlini ele geçirdi.

İMMUNALADA GİZLENEN PARA MİKTARLARI

İlk durumda, Türk vatandaşı sürücü, Hollanda’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye taşınan eşyalar için gerekli belgeleri gösterdi. Araç detaylı bir gümrük muayenesinden geçtiği sırada sürücü kabininde buzdolabı, gösterge panelinin ısıtma sisteminin havalandırma kanalı ve üç farklı yerde, 50, 20, 10 ve 5 avroluk banknotlardan oluşan poşetler içinde 159 bin 980 Euro bulundu.

Hollanda’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Irak’a yük taşımak üzere yola çıkan bir diğer tırda da beyan edilmeyen para bulundu. Gümrük görevlileri, kontrol sırasında şoför mahallinin camının perdesine sarılı şekilde euro banknotlarıyla dolu bir karton çanta tespit etti. Bu çantada toplam 70 bin euro bulunduğu belirtildi.

BUZDOLABINDA BULUNAN STERLİN

Son yakalamada, İngiltere’den Türkiye’ye gitmek üzere hareket eden bir tırın kontrol noktasında yapılan detaylı denetimde 20 bin sterlin ele geçirildi. Paranın, sürücü kabininde bulunan buzdolabının çekmecesindeki doğal boşluğa yerleştirilmiş altı paket halinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişleri tarafından başlatıldı.