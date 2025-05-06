Kapıkule’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU KAPIKULE’DE REALİZE EDİLDİ

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen X-ray taramasında bir otobüste 233 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi sağlandı. Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermedi. Yurda girmek isteyen bir otobüs, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nde bulunan araç altı gözetim sistemi ile yapılan kontroller sonucunda şüphe uyandırarak X-ray taramasına yönlendirildi.

GİZLENMİŞ UYUŞTURUCULAR BULUNDU

X-ray taraması sonucunda şüpheli yoğunluk saptandı. Narkotik köpeği Turbo ile yapılan ayrıntılı aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmında gizlenmiş, toplamda 200 adet şeffaf vakumlu pakette 233 kilo 988 gram esrar tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜMRÜK EKİPLERİ MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.