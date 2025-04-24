Kapıkule’den 171 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

TÜRKİYE’YE UYUŞTURUCU GİRİŞİ ENGELLENDİ

Edirne ilinden Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı aracılığıyla yurda giriş yapan iki TIR’da toplam 171 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli sürücü tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda girecek TIR’larda uyuşturucu bulunabileceği bilgisini aldı.

TIR’LARDA YAPILAN ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lardan birinde yapılan detaylı aramada, 9 valizde toplam 170,5 kilo skunk uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi. İkinci TIR’da ise 485 gram toz uyuşturucu bulundu. Olaya karışan sürücüler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.