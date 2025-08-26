Kapıkule’den Kaçak Altın Ele Geçirildi

KAPIKULE SINIR KAPISINDA KAÇAK ALTIN OPERASYONU

Edirne’deki Kapıkule sınır kapısından Avrupa’ya gitmek isteyen bir gurbetçi aile, 625 gram altınla komşu ülkesinin gümrüğünü geçemedi. Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan bir otomobil ve bir otobüs, yapılan iki ayrı denetimde toplam değeri yaklaşık 16 bin Euro olan kaçak altın ve gümüş eşya ele geçirildi. İlk olayda, Türk plakalı bir araç Bulgaristan gümrük memurlarına geldi. Araçta, Türk vatandaşının eşi ve iki küçük çocuğunun bulunduğu kaydedildi. Sürücü, gümrük memurlarına ithalata yasak olan eşyalar taşımadıklarını beyan etti.

DETAYLI GÜMRÜK MUAYENESİ

Gümrük görevlileri, aracın detaylı bir muayenesini gerçekleştirdi. Sürücü koltuğunun arkasındaki valizde kıyafet ve kişisel eşyalar yerine, çeşitli altın ve gümüş takılar, yüzük, kolye, küpe, bilezik ve madalyon gibi malzemeler bulundu. Uzman incelemesine göre, eşyaların bir bölümü 654,90 gram 14 ayar altından, diğer kısmı ise 11 kilo 174 gram 925 ayar gümüşten yapılmıştı.

İKİNCİ OLAYDA ALTIN TAKILAR BULUNDU

İkinci vakada ise, Türk plakalı bir otobüste yolculuk eden bir kişinin üzerinde altın takılar mevcut bulundu. Sürücü ile birlikte 18 yolcunun bulunduğu otobüs kontrol noktasına sabah saat 09.00’da geldi. Bu yolculardan biri üzerinde yapılan kişisel aramada, belinde altın takılar içeren gizli paketlerin bulunduğu bir kemer tespit edildi. Kemerdeki altınların toplam ağırlığı 813 gram olarak belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir soruşturma başlatıldı. Gümrük müfettişleri, bu konuda gerekli cezai işlemleri başlatmakta.