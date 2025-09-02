Haberler

Kapıkule Gar Binasında Yangın Söndürüldü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda inşası süren gar binasında öğle saatlerinde bir yangın patlak verdi. Alevlere ilk olarak şantiyede çalışan işçiler müdahale etti. Olayı duyan itfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi ve yangının büyümesine engel olarak söndürdü.

SEBEPLER VE HASAR TESPİTİ

Kapıkule-Halkalı arasında inşa edilecek hızlı tren hattının Türkiye’deki son durağı olacak Kapıkule Gar ve gümrük binasında meydana gelen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor ve çıkış sebebi araştırılıyor.

