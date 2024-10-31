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Kapıkule Sınırında Yasa Dışı Hayvan Yakalanması

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EDİRNE’DE BULUNAN KAPIKULE SINIR KAPISINDAKİ OPERASYON

Edirne’nin Kapıkule sınır kapısının karşısında yer alan Bulgaristan sınırındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen bir aramada, Türk plakalı bir TIR aracında yasadışı şekilde Türkiye’ye götürülmek istenen canlılar ele geçirildi.

YASADIŞI CANLILARIN YAKALANMASI

Arama sonucunda 100 adet leopar cinsi kertenkele ve 243 adet tarantula (gece örümcekleri) cinsi örümcek bulundu. Bu durum, sınır güvenliği ve yasa dışı hayvan ticareti ile mücadele açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

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