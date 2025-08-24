Haberler

Kapıkule ve Pazarkule’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında yapılan operasyonlarda toplamda 69 kilo 872 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri farklı zamanlarda koordineli operasyonlar düzenliyor.

KAPIKULE’DE BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen aramalarda 40 paket içerisinde 46 kilo 674 gram uyuşturucu ve 1 paket halinde 320 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Diğer yandan Pazarkule Sınır Kapısı’nda elektriğe bağımlı olan bir aracın içerisine gizlenmiş olarak 43 paket halinde 22 kilo 878 gram uyuşturucu madde tespit ediliyor.

Bu operasyonlar sırasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sinin çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı bildiriliyor. Açıklamayla birlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinin başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik edildikleri belirtiliyor.

