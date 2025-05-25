“Kapılar Kapatılıyor”

MCDONALD’S BEŞ ŞUBESİNİ KAPATACAK

Fast food zinciri McDonald’s, gelecek ay beş şubesini kapatacağını duyurdu. CosMc’s adını az bilinen bir uzaylı karakterden alarak Z kuşağı tüketicilerinin ilgisini çekmeye çalıştı. 2023 yılında, Dutch Bros, Scooter’s ve Swig gibi hızla büyüyen özel kahve ve içecek zincirlerine yanıt olarak açıldı. CosMc’nin menüsü tatlı içecekler ve hafif atıştırmalıklardan oluşuyordu. Şirket, müşterilerin öğleden sonraki yorgunluk anlarında bu şubeleri ziyaret etmelerini umuyordu. Şirket yöneticileri, kişiselleştirilebilir içeceklerin McDonald’s çalışanlarını zorlayacağını düşündükleri için bu konsepte bir yan kuruluş açtı. Ancak, beklediklerindeki kadar kişi içeceklerini kişiselleştirmedi.

MCDONALD’S SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

McDonald’s, son dönemde müşterilerin ekonomik belirsizlik sebebiyle harcamalarını azaltması nedeniyle üst üste ikinci çeyrekte de satışlarının düştüğünü bildirdi. Bu durum, şirketin temel ürünlerini düzeltme yönünde bir adım atmasını sağladı. McDonald’s, CosMc’s’in zincirin “hızla büyüyen içecek alanında kazanma hakkına sahip olduğu” ve “müşteriler ile ekip için mevcut McDonald’s deneyimini etkilemeden yeni tatları ve farklı teknolojileri test etmesine” olanak sağladığını açıkladı.

COSMC’S ŞUBELERİ KAPANIYOR

CosMc’s lokasyonları kapatılacak olmasına rağmen, bazı menü öğeleri mevcut kalacak. CEO Chris Kempczinski, bu ay yaptığı kazanç çağrısında zincirin bu yıl içinde bazı franchise’lar ile CosMc’s’ten esinlenen yeni kişiselleştirilebilir içecekleri test ettiğini belirtti. Şirket, dördü Teksas’ta ve biri Illinois’de bulunan CosMc’s şubelerinin Haziran sonunda kapanacağını ve bağımsız uygulama ile sadakat programlarının da sonlandırılacağını bildirdi.