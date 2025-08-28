Kapılarda Dönüş Yoğunluğu Artıyor

MEMLEKET HASRETİ DÖNÜŞTE ETKİLİ OLDU

Yaz tatili için memleketlerine dönen gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Trakya’daki sınır kapılarında yoğun bir kalabalık oluşturdu. Kilometrelerce uzanan araç kuyruğunun görüldüğü sınır kapılarında, gurbetçiler duygularını samimi bir şekilde paylaştı.

BERLİN’DEN DÖNEN GURBETÇİLER

Berlin’den Türkiye’ye tatil için gelen Murat Acar, dönüş yolculuklarının başladığını dile getirerek, “Berlin’den geliyoruz. Damatla birlikte geldik, tatilimizi yaptık. Şimdi de geri dönüyoruz. Tabii ki ayrıldığımız için üzgünüz ama inşallah seneye tekrar gelir, uğrarız. Allah nasip ederse yine geleceğiz” dedi. Acar, memleket özleminin her zaman kalplerinde olduğunu vurguladı.

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Songül Demiroğlu, memleketten ayrılmanın burukluğunu hissettiklerini belirterek, “Memlekette gezdik, akrabalarımızı, annemi ve herkesi ziyaret ettik. Çocuklarımla birlikte denize de gittik, güzel vakit geçirdik. Almanya’da burayı çok özlüyoruz, bu yüzden şu an buruk bir şekilde geri dönüyoruz. Çünkü memleketin tarifi olmuyor, başka bir şey. Bütün zorluklara rağmen severek geliyoruz ama ayrılırken de zor oluyor. En çok özlem var bayrağımızı görünce heyecanlanıyoruz. Orada büyüdüm ama buranın özlemi hiç bitmiyor. Vatanımızı çok seviyoruz. Biz gurbetçilere karşı biraz daha anlayış gösterilmesini istiyoruz. Bu kadar yolu kat edip gelmek kolay değil. Ama Türkiye gibisi yok, Türkiye tek vatan. O yüzden Türkiye’yi çok ama çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

UZUN BEKLEYİŞ VE İÇSEL BURUKLUK

Viyana’dan gelen Ayşe Mertaslan, uzun bekleyişin getirdiği zorluğuna dikkat çekerek, “Sabah 09.00’dan beri buradayız, daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Evimize ne zaman gideceğimiz de belli değil. Biz Viyana’da yaşıyoruz ama aslında fark etmiyor, insanın içinde hep bir burukluk oluyor. Her şey var ama çalışırsanız var tabii, kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Sabah 06.00’da kalkıp işimize gidiyoruz ama yine de içimizde bir burukluk var” dedi. Mertaslan, gurbet hayatının zorluklarına rağmen memleket sevgisinin her zaman ön planda olduğunu ifade etti.