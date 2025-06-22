Kapitan Andreevo’da 200 Bin Euro

KAPITAN ANDREEVO’DA ELE GEÇİRİLEN PARALAR

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo gümrük görevlileri, ülkeden çıkış yapmaya çalışan iki tırda denetim sırasında beyan edilmemiş yaklaşık 200 bin euro tespit etti. Hollanda’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gitmek için Kaptan Andreevo gümrüğüne gelen Türk plakalı bir tır, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi. Bu denetim sırasında, tırın sürücü kapısının üstündeki fabrikanın boşluğunda 100 bin euro değerinde banknotlar bulundu.

Paketlerde BULUNAN YENİDEN DÜZENLENMİŞ EURO BANKNOTLARI

Hollanda’dan Türkiye’ye seyir eden bir diğer Türk plakalı tırda ise 99 bin 980 euro tutarındaki dört pakette daha para bulundu. Bu euro banknotlarının, sürücü kabininde kişisel eşyaların saklandığı dolabın arkasında gizlendiği bildirildi. İki Türk şoför, S.G. (41) ve H.Y. (45), olayın ardından gözaltına alındı. Svilengrad savcılığının denetiminde gümrük müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında davalarda ön yargılama süreci başlatıldı.