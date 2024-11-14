Kapıyı Akıllı Telefonla Görüntüleme Kolaylığı DP2C

YENİ NESIL KABLOSUZ GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ

Kablosuz DP2C, hem kapı zili hem de kapı dürbünü işlevi gören bir akıllı cihaz olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, hem evin içinden hem de uzaktan kapıyı görüntüleyebiliyor. Ezvız akıllı görüntüleyici, ultra geniş görüş açısı, yüksek kaliteli gece görüşü ve uzun batarya süresi gibi özellikleriyle kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Ev güvenliği konusunda endişeleri olan bireyler için en yeni teknoloji ile donatılan DP2C, tüm kaygıları ortadan kaldırıyor.

MODERN TASARIM VE AKILLI FONKSİYONLAR

Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken DP2C, net görüntüleme imkanı sağlayarak ziyaretçileri kapıya gitmeden görme ve onlarla canlı bir şekilde iletişim kurma olanağı sunuyor. Mobil cihazlar üzerinden EZVIZ uygulaması ile, kullanıcılar içeriden akıllı telefonla gelen kişiyle konuşabiliyor. Gizliliği korumak amacıyla ses değiştirme özelliği ile birlikte karşı tarafın sesi robotik bir hale getirilebiliyor. Ayrıca, kapı çevresinde şüpheli bir durum meydana geldiğinde EZVIZ uygulaması üzerinden anında uyarı alarak evde bağlanmak mümkün oluyor.

GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜLEME VE HAREKET ALGILAMA

Uzaktan evdeki hareketleri izlemek isteyenler için DP2C, tüm ön kapı faaliyetlerini FHD çözünürlükte yakalıyor. EZVIZ uygulaması ve iç mekan renkli ekranı sayesinde kullanıcılara gerçek zamanlı video görüntüleme imkanı sağlıyor. 4,3 inçlik geniş ekran, özellikle yaşlılar ve çocuklar için kullanım kolaylığı sunuyor. DP2C, PIR hareket algılama sistemi sayesinde kapıya gelen ziyaretçilerle ilgili anında mobil uyarı almayı sağlıyor. 155 derecelik ultra geniş açılı lens ile optimum görsel alan sunuyor ve 5 metreye kadar mesafedeki nesnelerde keskin gece görüntüleri elde ediliyor. Gündüz ve gece modları arasında otomatik geçiş yapabilen bu sistem, güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarıyor.