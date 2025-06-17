Kaplumbağa Terbiyecisi Tabloda 5 Kaplumbağa Var

OSMAN HAMDİ BEY’İN TABLOSU VE YARIŞMA SORUSU

Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eseri, günümüzde Pera Müzesi’nde sergileniyor. Bu eser, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorular arasında yer aldı. Soru ise, tabloda hangi figürlerden kaç adet yer aldığı üzerineydi. Katılımcılar için bu sorunun cevabı hayli ilginçti.

RESMEDİLEN SAYILAR

Söz konusu tabloda, “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eserde yer alan figürler hakkında yarışma sorusu şu şekildeydi: “Osman Hamdi Bey’in bugün Pera Müzesinde sergilenen ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ adlı tablosunda hangisinden kaçar adet resmedilmiştir?” Cevap seçenekleri de oldukça dikkat çekiciydi.

DOĞRU CEVAP

Bu sorunun doğru yanıtı ise “5 kaplumbağa, 1 adam” olan D seçeneğiydi. Katılımcılar bu bilgilere dayanarak doğru yanıtı bulmaya çalıştılar.