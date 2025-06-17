Haberler

Kaplumbağa Terbiyecisi Tabloda 5 Kaplumbağa Var

OSMAN HAMDİ BEY’İN TABLOSU VE YARIŞMA SORUSU

Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eseri, günümüzde Pera Müzesi’nde sergileniyor. Bu eser, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorular arasında yer aldı. Soru ise, tabloda hangi figürlerden kaç adet yer aldığı üzerineydi. Katılımcılar için bu sorunun cevabı hayli ilginçti.

RESMEDİLEN SAYILAR

Söz konusu tabloda, “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eserde yer alan figürler hakkında yarışma sorusu şu şekildeydi: “Osman Hamdi Bey’in bugün Pera Müzesinde sergilenen ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ adlı tablosunda hangisinden kaçar adet resmedilmiştir?” Cevap seçenekleri de oldukça dikkat çekiciydi.

DOĞRU CEVAP

Bu sorunun doğru yanıtı ise “5 kaplumbağa, 1 adam” olan D seçeneğiydi. Katılımcılar bu bilgilere dayanarak doğru yanıtı bulmaya çalıştılar.

ÖNEMLİ

Haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Beraberlik

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense ve Borussia Dortmund, Metlife Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 0-0 berabere kaldı.
Haberler

Çamlıhemşin’de Kaya Düştü, Araç Kurtuldu

Çamlıhemşin'de bir kaya parçası, hareket halindeki bir aracın önüne düştü. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.