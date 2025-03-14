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Kaptan, Antalya’da Ölü Bulundu

ANTALYA’DA BALIK AVINA GELEN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Antalya’ya balık avlamak için yaptığı seyahat sırasında, teknesinde çalışan personeli ile birlikte kahvaltı yaptıktan yalnızca 15 dakika sonra asılı halde ölü bulunan bir şahıs, Manavgat ilçesindeki olay ile dikkat çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan anons üzerine, bölgeye sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Olay Yerinde Dikkat Çeken Durum

Ekipler, tur teknelerinin turist indirip bindirdiği alandaki kamelyanın demirlerinde asılı vaziyette bir kişi ile karşılaştı. Yapılan sağlık kontrolü sonucunda H.Ü.B. (43) isimli bireyin yaşamını kaybettiği tespit edildi. İzmir’in Foça ilçesinde ikamet eden tekne sahibi ve kaptanı H.Ü.B.’nin, her yıl Eyşan isimli balıkçı teknesiyle Manavgat’a gelerek mırmır avladığı öğrenildi.

Kahvaltıdan Kısa Süre Sonra Yaşamını Yitirdi

H.Ü.B.’nin cansız bedeni, 15-20 dakika önce birlikte kahvaltı yaptığı çalışanı tarafından bulundu. Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabip olay yerinde gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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