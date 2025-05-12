Kaptan Cenk Ahmet, Sakatlığı Nedeniyle Oynayamayacak

MAÇ ÖNCESİ KAPTAN SAKAT

3’üncü Lig 1’inci Grup’ta, Perşembe günü gerçekleştirilecek Play-Off grup finalinin ilk maçında Muşspor’a konuk olacak Karşıyaka takımında kaptan Cenk Ahmet, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. 26 Nisan’da Bursaspor ile oynanan normal sezonun son karşılaşması öncesi ısınma esnasında sakatlanan 37 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, hala takıma katılamadı.

RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLIK

Yeşil-kırmızılı ekip, Cenk Ahmet’i 19 Nisan Pazartesi günü Alsancak Stadı’nda düzenlenecek rövanş maçına hazırlamak için çaba gösteriyor. Bu sezon Karşıyaka formasıyla 26 maça çıkan Cenk, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Ayrıca, İzmir ekibinden 1 Nisan’daki Kuşadasıpor maçında çapraz bağlarından sakatlanan Bedirhan ise iyileşmiş durumda.

MORAL YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Karşıyaka futbolcuları, teknik heyet ile birlikte Başkan İlker Ergüllü’nün davetiyle bir araya gelerek moral dopingi amacıyla akşam yemeğinde buluştu. Bu birliktelik, takımın motivasyonunu artırmak için önemli bir adım oldu.