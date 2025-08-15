Kaptan Maxim, KONYASPOR’u Yenmek İstiyor

ALEXANDRU MAXİM’İN GALİBİYET HEDEFLERİ

Gaziantep FK’nın kaptanı Alexandru Maxim, TÜMOSAN Konyaspor’u yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etmek istediklerini dile getirdi. Kaptan Maxim, ligin açılış maçında, taraftarları önünde Galatasaray ile karşılaştıklarını ve bu maçtan yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, ligin ilk haftalarında kazanılan galibiyetlerin takım motivasyonu açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Rumen futbolcu, sezonun ilk haftalarının zorlu geçtiğini ifade etti.

TÜMOSAN KONYASPOR MAÇINA ODAKLANDILAR

Maxim, 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçına odaklandıklarını belirtti. Takım olarak yoğun bir tempoda hazırlandıklarını söyleyen Maxim, “Benim her zaman öncelikli planım bugün iyi bir idman yapmak, fit olmak ve her zaman hazır olmak. Şu anda odaklandığımız şey sadece Konyaspor maçı. Bu maçı biz kazanmak istiyoruz, bu anlamda takımıma ve hocalarıma güveniyorum.” dedi.

Maxim, takımda ekip ruhunu yakaladıklarını ve birçok yetenekli futbolcuya sahip olduklarını vurgulayarak, “Koşan ve mücadele eden bir futbol oynamak istiyoruz. Takım olarak pozitif hissediyorum, takımımız çok karakterli bir futbolcu grubundan oluşuyor. Her maç zordur, kolay maç yok. Galibiyetler gelecektir, mantalitemiz tabii ki kazanmak.” şeklinde konuştu. Özellikle, lig başlangıçlarının zorluğuna dikkat çeken Maxim, “Bu takımın beraber güzel şeyler yapacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Maxim, her maç için kazanmak gayesiyle sahaya çıktıklarını belirtirken, “‘Tabii ki hedeflerimiz var, önümüzde Konya maçı var. Ligi nerede bitireceğimizi ve neler yapabileceğimizi lig sonunda göreceğiz. Önümüzdeki maça odaklanıp onu kazanmak istiyoruz.” sözleriyle motivasyon ve hedeflerine işaret etti.