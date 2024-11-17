“Kaptanın Öksürük Krizi, Kist Tespit Edildi!”

ANTALYA’DA YAPILAN AMELİYATLA KISTTEDAVİSİ

Antalya’da yaptığı seyahat sonrası öksürme ve hapşırma krizleri yaşayan yat kaptanı hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde akciğer ve kalp arasında kist olduğu ortaya çıktı. 45 yaşındaki yat kaptanı Ömer Can, uzun bir seyahat sonrası omuzunda ağrı hissetmeye başladı. Öksürük ve hapşırma krizleri geçirirken grip olduğunu düşündü, ancak nefes almakta zorlanınca Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hastane aciline gitti. Burada tomografisi çekilen Can’a, akciğer ile kalp arasında kist olabileceği söylendi. Çevresindekilerin önerisiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

KISTIN TEDAVİ SÜRECİ

Yapılan tetkiklerde Can’ın akciğerinin altında yaklaşık 2 santimlik bir perikardiyal kist tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Can, Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yöntemiyle yapılan yaklaşık 10 dakikalık operasyon sonrasında sağlığına kavuştu. Hesapta ilk kez tüpsüz yapılan ameliyat sonrası 1 gün içinde taburcu oldu. Ömer Can, süreci şu sözlerle anlattı: “Uzun bir seyahate çıktım. Seyahat dönüşü soğuk algınlığı gibi bir şey oldu. Omuzumdan bir ağrı başladı ve nefes alırken, öksürürken, hapşırırken nefesim kesiliyordu. Hastane aciline gittim, kist olduğunu söylediler ve burada Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni önerdiler. Hemen ameliyata alındım ve 1 günde sağlığıma kavuştum. Beni korkutan, göğsümün tamamen açılacağıydı ama küçük bir noktadan girildi. Bu kadar hızlı taburcu olacağımı düşünmüyordum. Hocalarımdan Allah razı olsun.”

AMELİYATIN ÖZELLİKLERİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muharrem Özkaya, hastanın tomografisinde akciğerin altında perikardiyal kist bulduklarını ve VATS yöntemiyle iki delikten girerek kisti aldıklarını açıkladı. Normalde bu tür ameliyatlarda göğüs tüpü kullanılması gerektiğini belirten Özkaya, “Hastanın en büyük sıkıntısı bu tüpten dolayı. Şiddetli ağrıları olur ve taburculuğu uzar. Biz göğüs tüpü takmadan ameliyattan çıktık, operasyon 10 dakika sürdü ve bugün taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

VATS AMELİYATIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Çavuşoğlu Yalçın, kist için planlanan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. VATS ameliyatlarının yaygın olduğunu ama hastanelerinde ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Yalçın, “Bu bizim için kıymetliydi. Hastamız uygun bir vakaydı ve sıkıntı yaşamadık” şeklinde konuştu.