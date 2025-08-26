Haberler

Kaptanlar Değişiyor, Dinamikler Yenileniyor

TEKNOLOJİK YENİLENMEYLE REKABET ŞARTLARI

Her hafta değişen kaptanlar, takımların dinamiklerini yeniliyor. Bu haftaki MasterChef kaptanlık oyunu, yarışmacılar arasında yoğun bir rekabet ortamı oluşturuyor. Yarışmanın izleyicileri, kaptanlık oyununda hangi yarışmacının ön plana çıktığını ve takımların nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyor.

MASTERCHEF TAKIMLARI VE KAPTANLARI

MasterChef Türkiye’de bu hafta Mavi Takım’ın kaptanı Eyluldür. Mavi Takım; Eylül (Takım Kaptanı), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış ve İlhan’dan oluşuyor. Öte yandan, kırmızı takım kaptanı ise Çağlar oldu. Kırmızı Takım; Çağlar (Takım Kaptanı), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan ve İrem’den oluşuyor.

JÜRi DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE ELENEN İSİM

Bu haftaki juri değerlendirmesinde, elenen yarışmacı Bilal oldu. MasterChef Türkiye izleyicileri, yarışmada yaşanan bu değişimlerin sonucunu ve ilerleyen haftalarda yaşanacak rekabeti merak ediyor.

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

