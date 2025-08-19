Kaptanlık Oyunu Sonucu Açıklandı

MİNDERDEKİ YENİ KAPTAN

TV8 kanalında büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye’de her pazartesi gerçekleştirilen kaptanlık oyunu, takımların geleceğini şekillendiriyor. 18 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kaptanlık oyununu kim kazandı sorusu, yarışmanın hayranları arasında sosyal medya platformlarında gündem oldu.

KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Yarışmada Kırmızı takım kaptanı Ayten olurken, takım üyeleri arasında Hakan, Sümeyye, Mert, Sezer, Onur, Sercan, İrem ve Cansu yer aldı. Mavi takım ise Özkan, Furkan, Çağatay, Gizem, Hilal, Bilal ve İlsan Çağlar’dan oluştu. Her bölümdeki rekabet ve gerilim, yarışmanın takipçileri için oldukça heyecanlı anlar sunuyor.

YARIIŞMADA HEYECAN DINMİYOR

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmanın yeni sezonu da hız kesmeden devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliğinde, yarışmacılar, kendilerinden istenen yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için yoğun çaba harcıyor. Peki, hangi yarışmacılar bu zorlu süreçten başarıyla çıkacak?