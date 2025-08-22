Kapuzbaşı Şelalesi Eşsiz Görüntüler Sunuyor

KAPUZBAŞI ŞELALESİ’NİN EŞSİZ GÖRÜNTÜSÜ

Kayseri’de Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan Kapuzbaşı Şelalesi, havadan çekilen fotoğraflarıyla göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor. Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliği taşıyan bu doğal güzellik, suyun akarken çıkardığı ses ve serinletici etkisiyle büyük bir ilgi topluyor. Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, yaz mevsiminde hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK KONSEPTTE BİR DOĞA HARİKASI

700 metre rakımda bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, suyun kaynağını takip ederek dökülmesiyle dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntüsü, izleyenlerde hayranlık uyandırıyor. Şelale, Aladağlar’ın zirvesinde yer alan kar ve buzul sulardan besleniyor. İrtifa akışı açısından Uganda’daki Victoria Şelalesi’nin 100 metre yüksekliğinden sonra, Kapuzbaşı Şelalesi, Amerika’daki Niagara Şelalesi (55 metre), Finlandiya’daki İmatra Şelalesi (25 metre), Erzurum’daki Tortum Şelalesi (50 metre), Antalya’daki Düden Şelalesi (25 metre) ve Manavgat Şelalesi’nden (5 metre) daha yüksek olmasıyla biliniyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN ÇEKİCİ BİR MEKAN

Bölge, 5 büyük ve 2 küçük olmak üzere toplamda 7 şelaleden oluşuyor. Suyun akarken oluşturduğu sesler ve serinlik, burayı ziyaret edenlerin beğenisini topluyor. Ayrıca, etrafındaki piknik alanları ve trekking parkurları, ziyaretçilere doğayla iç içe zaman geçirme olanağı sunuyor.