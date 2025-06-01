Kapuzbaşı Yolunda Mahsur Araçlar Kurtarıldı

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen sağanak yağış durumu, bölge halkında sorunlar yarattı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu yağışlar, birçok alanda su birikintileri oluşturdu ve bazı yolları ekiplerin müdahalesi gerektirecek hale getirdi.

HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMDA AŞIRILIKLAR YAŞANDI

Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelan, ulaşımda aksamalara yol açtı. Bu heyelan sonucunda bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan durumlar rapor edildikten sonra, bölgeye yönlendirilen AFAD, İHH ve diğer arama kurtarma ekipleri, gerekli çalışmaları başlattı.

ARACILAR VE VATANDAŞLAR KURTARILDI

Ekiplerin çabaları sonucunda, mahsur kalan araçlar ve içerisinde bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar, bölgedeki durumun iyileşmesine katkı sağladı. Bu tür olaylar, ciddi hava koşullarında hazırlıklı olmanın ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.