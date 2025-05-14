Kar Çiftçileri Tedirgin Ediyor, Zarar Var

KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünde meydana gelen kar yağışı, çiftçilerin endişelenmesine sebep oldu. Geçitli köyünde arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan Erdinç Akasakal, “Eğer bu kar ağaçlarda tutarsa, ilk önce kirazlar zarar görecek gibi duruyor. Hayvanları içeri aldık; ne ot var ne de yem. Komşulardan alarak durumu idare etmeye çalışıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

BÖLGEDEKİ KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyü ve civarındaki dağlara yağan kar, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan yerel halkı olumsuz etkiliyor. Yöre sakinlerinden Erdinç Akasakal, cep telefonuyla kaydettiği kar yağışını izlerken, “Bugün 14 Mayıs 2025… Yani bahar gelmiş olsa da geçici bir kar yağışı başlamış. Eğer bu kar ağaçlarda tutarsa, ilk önce kirazlar zarar görecek gibi duruyor” dedi. Akasakal ayrıca, “Hayvanları içeri aldık; ne ot var ne de yem. Komşulardan alarak durumu idare etmeye çalışıyoruz. Gerçi bugün hayvanları dışarı saldık ama kar yağışından dolayı otlamadılar. Güney dediğimiz bölgeye kar indi” ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Kar yağışı, Ardahan yolunda araç trafiğini de etkileyerek, gidip gelmelerin zorlaşmasına neden oldu. Muhtemel olarak, Ardahan tarafında karın daha yoğun olduğu düşünülüyor. Akasakal, “Burada ise şu anda hafif bir serpinti var” şeklinde durumu özetledi.