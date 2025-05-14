Kar Erzurum’da Mayıs’ta Yağdı

ERZURUM’DA MAYIS’TA KARI GÖRDÜ

Erzurum ve çevresinde meydana gelen kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Gaziantep’teki Ziraat Türkiye Kupası Finali için yola çıkan Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs, sabah saat 05.20 civarında, Aşkale ilçesi Turaç ve Tepsicilik Mahallesi arasında kar nedeniyle yoldan çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından, Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol ile vatandaşların can güvenliğini sağlayarak kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda otobüs, 35 yolcusuyla birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi ve gerekli kontrollerin ardından Gaziantep’e doğru yollarına devam ettiler.

KAR MANZARASIYLA UYANILDI

Bu arada, Erzurum’un 1275 rakımlı Oltu ilçesinin yüksek kesimleri sabah karla kaplı olarak güne başladı. Özellikle Oltu Kötoğlu Ormanları’nda kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel, “Gece boyunca yağmur yağıyordu. Sabah uyandığımda ise her yerin beyaza büründüğünü gördüm. Gerçekten büyük bir sürprizdi” şeklinde konuştu.