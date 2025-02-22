Kar Esaretindeki Araçtakilere Ekipler Yetişti

YOĞUN KAR ŞARTLARI GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEDİ

Bitlis’te etkili olan yoğun kar, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiliyor. Tatvan ilçesinde, köylerine doğru yola çıkan ve içinde 3 kişinin bulunduğu 34 AF 3236 plakalı hafif ticari araç, Kısıklı köyü Kepenek mezrası yakınlarında kara saplandı.

Araçta mahsur kalan vatandaşların durumu, çevredekiler tarafından jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine Tatvan İlçe Özel İdare ekipleri ile Tatvan İlçe Kaynarca Karakol Komutanlığı Timi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucunda, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.