Kar Fırtınası Uyarısı: İstanbul ve 20 İl

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

İstanbul’da kar kalınlığı 40 cm’ye ulaşabiliyor. Kuvvetli rüzgar ve buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Meteoroloji, çığ tehlikesine dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor. Perşembe ve cuma günü kar yağışının daha da artması bekleniyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi, hava sıcaklıklarının ise sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin yükselmesi öngörülüyor. İşte 20 Şubat hava durumu ile ilgili son gelişmeler.

METEOROLOJİNİN UYARILARI VE RİSK ALTINDAKİ İLLER

Meteoroloji, şiddetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski olan illeri açıkladı. Bu iller şunlardır: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır. Bu illerde kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşanabileceği belirtildi. Ayrıca, çığ riski bulunan bölgelerde vatandaşların temkinli olması gerektiği aktarıldı. İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

OKUL TATİLLERİ VE ETKİLENEN İLÇELER

Valilik, 20 Şubat Perşembe günü il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışından etkilenen bazı ilçeler ise şöyle: Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş; Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Tuzla ve Ümraniye. AKOM’a göre İstanbul’un birçok noktasında kar kalınlığının 40 cm’yi aşabileceği bildirildi.