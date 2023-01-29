Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kara dönüştü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

AYDOS ORMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Megakentte yüksek kesimlere de yılın ilk karı yağdı. İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos’ta yılın ilk karı yağmaya başladı.

Yağan sulu kar bir süre sonra etkisini kaybetti. Aydos Ormanı’nın yüksek kesimlerinde ağaçların karla kaplandığı görüldü.