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Kar Küreme Aracı Maltepe’de Mahsur Kaldı

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METEOROLOJİK UYARILAR VE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası akşam saatlerinden itibaren kar yağışı, Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki Emek Caddesi’nde yoğun kar sebebiyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

KAR KÜREME ARACININ MAHSUR KALMASI

Yolu temizlemek amacıyla bölgeye yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar küreme aracı da yolda mahsur kaldı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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