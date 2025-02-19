Kar Küreme Aracı Yolda Mahsur Kaldı

KAR YAĞIŞIBAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarla birlikte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı, Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki Emek Caddesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle araçların hareket etmesi zorlaşıyor.

KAR KÜREME ARACININ MAHSUR KALMASI

Yolu temizlemek için bölgeye yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar küreme aracı, aniden yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bu durum, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.