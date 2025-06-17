Kar Mücadelesi İçin Ekipler Çalışıyor

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA MÜCADELE

Rize’nin yüksek kesimlerinde, haziran ayında karla mücadele eden ekipler, karın kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı alanlarda yol açma çalışması yapıyor. Türkiye genelinde sıcak hava koşulları etkisini göstermeye devam ederken, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 438 metre rakımlı Eğrisu Yaylası’nda karla mücadele faaliyetleri sürdürülüyor.

YOĞUN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, yaylaya ulaşımı sağlayan karla kaplı yolu açmak için yoğun bir çaba harcıyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 metreyi bulduğu yerlerde, ekipler kar küreme araçlarının yanı sıra zaman zaman iş makineleriyle de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük önem taşıyor.