Haberler

Kar Mücadelesi İçin Ekipler Çalışıyor

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA MÜCADELE

Rize’nin yüksek kesimlerinde, haziran ayında karla mücadele eden ekipler, karın kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı alanlarda yol açma çalışması yapıyor. Türkiye genelinde sıcak hava koşulları etkisini göstermeye devam ederken, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 438 metre rakımlı Eğrisu Yaylası’nda karla mücadele faaliyetleri sürdürülüyor.

YOĞUN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, yaylaya ulaşımı sağlayan karla kaplı yolu açmak için yoğun bir çaba harcıyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 metreyi bulduğu yerlerde, ekipler kar küreme araçlarının yanı sıra zaman zaman iş makineleriyle de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve heyetini kabul etti. Görüşme hakkında TBMM sosyal medya hesabından bilgi verildi.
Haberler

Mirzan Mahallesi Su Kesintisi Protestosu

Mirzan Mahallesi halkı, uzun süredir yaşadıkları su kesintilerine karşı belediye önünde protesto yaptı. Yetkililer, sorunun çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.